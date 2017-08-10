Ночью в Сыктывкаре погиб пешеход

За час до полуночи в Сыктывкаре произошло смертельное ДТП.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, 9 августа около 23:00 водитель 1988 г.р., управляя а/м марки Фольксваген Поло, двигаясь по дороге Сыктывкар - Эжвинский район со стороны Эжвы в направлении ул.1-ая Промышленная, на 10 км сбил пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения машины.

После наезда пешехода отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где на него совершила наезд а/м Пежо 407, под управлением 21-летнего водителя.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

Обстоятельства ДТП выясняются.