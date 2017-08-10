Глава Коми проведет рабочий день в Усть-Вымском районе

10 августа 2017 года, 8:20 | Усть-Вымский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Рабочий день 10 августа глава Коми проведет в Усть-Вымском районе, где посетит несколько населенных пунктов.

В программе поездки - осмотр многоквартирных жилых домов в Студенце и Жешарте. Здания построены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

В райцентре Айкино пройдет встреча с депутатским корпусом района.

Во второй половине дня для жителей города Микунь состоится долгожданное событие, в котором примет участие и Сергей Гапликов. Это открытие универсального спортивного комплекса с бассейном.

Завершится визит в район осмотром проблемных дворов. Выбор территорий неслучаен, а их посещение - реакция руководителя региона на сообщения в СМИ и соцсети.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: строительство, спорт, село, поездка, лето, ЖКХ, власть
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Политика
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