Глава Коми проведет рабочий день в Усть-Вымском районе

Рабочий день 10 августа глава Коми проведет в Усть-Вымском районе, где посетит несколько населенных пунктов.

В программе поездки - осмотр многоквартирных жилых домов в Студенце и Жешарте. Здания построены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

В райцентре Айкино пройдет встреча с депутатским корпусом района.

Во второй половине дня для жителей города Микунь состоится долгожданное событие, в котором примет участие и Сергей Гапликов. Это открытие универсального спортивного комплекса с бассейном.

Завершится визит в район осмотром проблемных дворов. Выбор территорий неслучаен, а их посещение - реакция руководителя региона на сообщения в СМИ и соцсети.