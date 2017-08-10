Глава Коми поручил сдать в эксплуатацию новый дом по улице Свердлова в Жешарте к 1 сентября

10 августа 2017 года, 9:40 | Усть-Вымский
Фото Ярославы Пархачёвой

В Жешарте Усть-Вымского района новый дом по улице Свердлова практически готов принять новоселов. Объект был построен в рамках четвертого этапа программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Сегодня его осмотрел глава Коми Сергей Гапликов.

Глава изучил строящиеся помещения, акцентировав внимание на том, что здание должно быть сдано в эксплуатацию не позднее 1 сентября. Пройдясь по зданию и территории, Сергей Гапликов подчеркнул, что здесь все необходимо приводить "в товарный вид".

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Муниципальный контракт на инвестирование строительства многоквартирного жилого дома заключили 12 апреля прошлого года с ООО "Первый ремонтно-строительный трест" (генеральный директор - Александр Темников).

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Стоимость строительства – 67,5 млн. рублей. В здании 44 квартиры. Однокомнатных – 19, двухкомнатных – 21, трехкомнатных – 4.

В доме двум семьям планируется предоставить две отдельные квартиры на семью, общая площадь которых соответствует общей площади трехкомнатных квартир, ранее занимаемых сельчанами.

Общая площадь квартир составляет 1673,7 кв. м.

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Дом в каменном исполнении, ж/б плиты перекрытия, натяжные потолки, окна ПВХ, изолированный комнаты. Квартиры полностью благоустроенны.

К настоящему моменту работы уже выполнены на сумму 43,0 млн. рублей. Степень строительной готовности по состоянию составляет 88%.

Сейчас завершаются работы по устройству внутренних перегородок, устройству полов, приступили к отделочным работам.

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Работы по благоустройству почти выполнены. Осталось озеленить придомовую территорию и обустроить здесь малые архитектурные формы.

Завершить работы с учетом благоустройства планируют до 1 сентября.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: строительство, ЖКХ, ЖКУ, жешарт, власть
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Общество
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