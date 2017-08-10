Первые жильцы переезжают в новый многоквартирный дом в Студенце на улице Лесной. Здание, возведенное в рамках четвертого этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья, осмотрел сегодня глава Коми Сергей Гапликов.

Сергей Гапликов прошёлся по новым квартирам, поинтересовался у новоселов, есть ли у них какие-либо претензии. Счастливые жильцы на его вопрос единогласно ответили отрицательно и поблагодарили за возможность жить с удобствами и комфортом.

Новоиспеченная жительница дома Нина Русских, председатель местной организации инвалидов, рассказала, что всю жизнь жила здесь в аварийных условиях. На Лесную переехала три дня назад. В новом жилье женщину устраивает все: и отделка, и планировка, и благоустроенный двор. "Вы бы видели, где я жила раньше. Было очень холодно, не помогали даже печи, которые постоянно приходилось топить. Сейчас устраивает все и я очень благодарна правительству и строителям, которые возвели дом довольно быстро. Трудились с самого утра и до вечера", - отметила Н.Русских.

Контракт на строительство объекта был заключен с сыктывкарской компанией ООО "Медиал-Полимер" в 2016-м году (директор Николай Силин).

Стоимость строительства в соответствии с муниципальным контрактом составила 19,4 млн. рублей. Площадь двухэтажного здания с двумя подъездами - 491 кв. м. В доме четыре однокомнатные квартиры, шесть двухкомнатных и две трехкомнатные.

Сам дом построен в кирпичном исполнении с навесной фасадной системой, обшит металлическим сайдингом с наружным утеплением стен. Полностью благоустроен. Каждая квартира имеет индивидуальное газовое отопление. Водоснабжение выполнено из придомовой скважины с качественной питьевой водой.

Применены современные материалы в отделке помещений: натяжные потолки, оконные блоки ПВХ, би-металлические обогревательные приборы.

Дом введен в эксплуатацию 10 июля. Работы были выполнены в полном объеме, в том числе и благоустройство прилегающей к дому территории.

Сейчас сюда переезжают восемь семей, которые уже завозят в новое жилье личные вещи. Еще четыре семьи заняты оформлением документов.