Глава Республики Коми: "Арктика – самая перспективная территория страны"

Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с сенатором Валерием Марковым, представляющим Коми в Совете Федерации России в составе Комитета по науке, образованию и культуре. В ходе встречи обсуждались перспективы развития российской Арктики и роль Республики Коми как стратегического транспортно-логистического узла.

"Республика Коми является частью арктической территории России. У нас есть опорный пункт развития Арктики – это город Воркута. И мы заинтересованы в том, чтобы включить в арктическую зону ещё часть наших территорий. Это важно для их развития, для развития республики и самой Арктики", - заявил Сергей Гапликов.

"Безусловно роль Республики Коми может быть усилена, поскольку Воркута и ранее была центром пограничного арктического авиасоединения. Кроме того, такого хозяйства как в Воркуте, больше нигде нет. И этим она совершенно справедливо оправдывает свой статус опорной зоны", - поддержал позицию главы региона сенатор.

Валерий Марков рассказал о результатах работы Совета по Арктике и Антарктике Совете Федерации. В частности, на недавнем заседании участники рекомендовали сделать программу по Арктике постоянно действующей, без ограничивающих их реализацию сроков. Предложение было воспринято положительно.

Глава Республики Коми и сенатор уверены, что будущее Арктики и её регионов за реализацией крупных инфраструктурных и транспортных проектов, таких как Северный морской путь (СМП) и Северный широтный ход (СШХ). В случае их реализации Республика Коми претендует стать крупным стратегическим транспортно-логистическим центром. При этом возрастёт роль Северной железной дороги - реконструкция её путей и модернизация оборудования также запланированы в рамках программы развития Арктики. Продолжением Северного широтного хода должна стать реализация проекта Белкомур.

"Северный широтный ход теперь без Белкомура на рассматривается. Всегда встаёт этот вопрос Белкомура. Штыров[Вячеслав Штыров, председатель Совета по Арктике и Антарктике в Совете Федерации - Прим.] ставит даже более серьёзную задачу – он ставит вопрос о строительстве вдоль побережья Северного Ледовитого океана железной дороги до Якутии. Иначе получается такая тупиковая ветвь, а нужно нам выводить параллельно Северному морскому пути железную дорогу, - отметил Валерий Марков.

Перспективность СМП и СШХ не вызывает сомнений и у крупных добывающих и промышленных предприятий страны, поскольку их реализация значительно повысит инвестиционную привлекательность территорий, богатых полезными ископаемыми. В частности, в рамках программы за счёт бизнеса к 2021 году предполагается построить трёхкилометровый мост через реку Обь.

"Вчера я встречался с представителями одного из крупнейших нефтяных институтов, которые занимаются вопросами извлечения нетрадиционных залежей нефти, в частности, - сланцевой нефти, как это принято называть в мире. По их оценке, в республике есть территории, которые представляют для них интерес. И мы предложили им совместно с нашим институтом с Коми научного центра проработать эту тему, поскольку и у нас есть очень много научных наработок в этой части. Поэтому, Валерий Петрович, я тоже Вас прошу подключиться к этой теме, у Герасимова [Николай Герасимов, зам. Председателя Правительства - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми - Прим.] есть все необходимые материалы и информация. Чтобы в рамках Вашей деятельности в Комитете и в рабочих группах, в которых Вы будете участвовать, эта тема была дополнительно изучена", - обратился к сенатору Сергей Гапликов.

Обсуждая вопросы национальной политики и защиты прав коренного населения в рамках арктической темы, Сергей Гапликов и Валерий Марков отметили необходимость продолжить работу по совершенствованию законодательства.

В ходе рабочей встречи также обсуждались вопросы продвижения на федеральном уровне законодательных инициатив по улучшению социально-экономического положения республики, организации работы в Сыктывкаре VI съезда финно-угорских народов России и подготовки к 100-летию Республики Коми, сообщает пресс-служба главы РК.