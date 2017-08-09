Управление МЧС России по Коми пригрозило главам поселений карательными мерами

9 августа 2017 года, 19:33 | Княжпогостский, Усинск, Инта, Ижемский, Корткеросский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Цилемский, Сосногорск, Печора
Фото Коми регионального лесопожарного центра

В Коми главы некоторых поселений пытаются по формальным признакам обжаловать предписания Госпожнадзора. Об этом на заседании комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожбезопасности сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Коми Константин Сухарев.

По его словам, с начала года в Коми зарегистрировано 180 лесных пожаров, что на 15% меньше, чем в прошлом году. Однако при этом общая площадь пожаров по сравнению с 2016 годом увеличилась на 144%, то есть почти в два с половиной раза.

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Ущерб от пожаров составил более пяти миллионов рублей. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Печоре, Усинске, Инте, а также Княжпогостском, Троицко-Печорском, Ижемском и других районах.

Основными причинами возгорания стали грозовые разряды – 65% и неосторожное обращение с огнем – 31%. По итогам расследования сообщений о пожарах возбуждено 17 уголовных дел.

В мае этого года Госпожнадзор Коми провел проверки во всех поселениях республики. В 138-и обнаружены 392 нарушения требований пожбезопасности. Степень готовности поселений республики к пожароопасному сезону составила 91%.

К 1 августа полностью были устранены все предписания лишь в 22-х поселениях из 138, - отметил Сухарев. – Самый низкий процент устранений нарушений в Сосногорском районе – два из 53-х, Удорском районе – четыре из 27-и, Княжпогостском районе – три из 19-и и Троицко-Печорском – четыре из 22-х. Только в двух муниципалитетах – Усинске и Усть-Вымском районе - были полностью устранены все замечания".

Наихудшую степень готовности к пожароопасному сезону продемонстрировали Усть-Цилемский и Сосногорский районы.

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"В этом году появилась тенденция: главы поселений, используя пробелы в нормативно-правовых актах, пытаются добиться их отмены по формальным признакам, а также переложить ответственность за пожарную безопасность поселений на другие органы, - заметил К. Сухарев. – Такая ситуация сложилась в Сосногорском, Корткеросском и Усть-Вымском районах, где главы пытаются доказать, что объекты были построены до принятия нормативно-правовых актов, а значит, их можно не выполнять. По их логике, в этих поселениях население не должно быть защищено от пожаров. В таких ситуациях мы будем привлекать органы прокуратуры. Находясь в равных условиях, одни главы выполняют все требования Госпожнадзора, а другие находят причины, чтобы ничего не делать. Поэтому время уговоров прошло, пришло время карательных мер".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: лесные пожары
  Рубрика: Происшествия
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