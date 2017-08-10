Молодежь разных национальностей познакомит сыктывкарцев со своей культурой

10 августа 2017 года, 9:35 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В День республики 22 августа на Стефановской площади Сыктывкара состоится IV Межрегиональный мультикультурный этнофестиваль "Диалог культур: Северное многоцветье". Как заявляют организаторы - Министерство национальной политики Коми и республиканский Дом дружбы народов - знакомство с культурой народов, проживающих в республике, пройдет на нескольких площадках.

В полдень начнется выступление молодежных творческих коллективов, представителей молодежных организаций национально-культурных автономий республики. На концертной площадке "Енбиаин" они представят номера различных направлений: от аутентичных национальных до популярных современных. Здесь же будут размещены арт-объекты республиканских культурных событий.

Подвижная площадка "Вöрасаин" предложит национальные игры и забавы, молодым людям - спортивные состязания, девушкам - фитнес-программы, парам и группам - мастер-классы по народной и современной хореографии. Гостей фестиваля ждут встречи и свободное общение с футболистами “Новой генерации”, баскетболистками “Ники”, хоккеистами “Строителя”.

Любителей народного прикладного творчества ждет мастерская "Киподтуяин". Это место спонтанных обучающих занятий по созданию изделий декоративно-прикладного искусства. Здесь же развернется выставка-продажа, а также мастер-классы по основам актерского и киноискусства, досуговая зона для детей.

Поэтические встречи и свободное общение, настольные игры и песни под гитару предложит фестиваль на площадке отдыха – "Шойччанiн".

"Очень важным является вовлечение молодежи в работу национально-культурных объединений. Именно на это направлен фестиваль, чтобы показать всю красоту, многогранность и многонациональность нашей республики, особенно в такой день – День образования республики", - отметила директор Дома дружбы народов Республики Коми Александра Гичева.

Илья Баканов

  Ключевые слова: фестиваль, традиции, национальности, музыка, молодежь
  Рубрика: Общество
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