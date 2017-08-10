31 судебный участок мировых судей Коми оборудован системами аудио- и видеопротоколирования

31 судебный участок мировых судей республики оборудован системами аудио- и видеопротоколирования

Такую задачу поставил глава Республики Коми Сергей Гапликов перед Министерством юстиции региона в рамках реализации государственной программы Республики Коми "Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми" на 2017-2020 годы.

Как сообщил первый заместитель министра юстиции региона Алексей Осташов, этап внедрения программно-аппаратного комплекса технической аудио-видеофиксации и протоколирования судебных процессов на судебных участках мировых судей в Республике Коми закончен. К настоящему времени компания, выигравшая аукцион, установила 42 комплекта оборудования для осуществления аудио- и видеопротоколирования судебных заседаний в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Эжвинском районе Сыктывкара, в селе Выльгорт Сыктывдинского района, Усть-Вымском и Княжпогостском районах.

В конце августа планируется провести обучение пользователей работе с программно-аппаратным комплексом технической аудио-видеофиксации и протоколированием судебных процессов.

В 2018 году будет реализован второй этап внедрения указанного программно-аппаратного комплекса на остальных 29 судебных участках мировых судей в Республике Коми, сообщает пресс-служба Минюста РК.