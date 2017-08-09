Активисты ОНФ оценили доступность и качество услуг в медучреждениях Сыктывкара и Сыктывдинского района

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках проекта ОНФ "Народная оценка качества" оценили доступность и качество медицинской помощи лечебных учреждений Сыктывкара и Сыктывдинского района. Общественники зафиксировали недостатки, в том числе разбитые подъездные пути к больницам и поликлиникам, на что обращают внимание граждане. Эксперты Народного фронта обсудили ситуацию и направили предложения для регионального Минздрава.

Представителям Народного фронта в поликлинике Сыктывдинской центральной районной больницы граждане рассказали об очередях за номерками к узким специалистам, необустроенном детском отделении – отсутствии воды и скамеек для ожидания, трудности получения направлений в медицинские учреждения республиканского уровня.

В поликлинике Эжвинского района Сыктывкара пациенты пожаловались на то, что запись в регистратуре осуществляется только по утрам, отчего большие очереди, также о дефиците специалистов – травматолог один, время ожидания к нему доходит до пяти часов.

Посетители травмпункта Сыктывкарской городской больницы №1 указали на отсутствие аппарата ультразвукового исследования суставов – люди не успевают пройти УЗИ в другом месте, поэтому не могут вовремя попасть на повторный прием к травматологу. Также граждане пожаловались на плохое санитарное состояние туалета в учреждении.

На устаревшую материально-техническую базу, ветхость здания, очереди за номерками и к специалистам, их дефицит, пожаловались пациенты Сыктывкарской городской поликлиники в Лесозаводском районе.

В Сыктывкарской городской поликлинике №3 общественники зафиксировали жалобы на большие очереди для прохождения электрокардиографии и УЗИ.

Жители особо отметили разбитые подъездные пути городской больницы Эжвинского района Сыктывкара и Сыктывкарской городской больницы №1. Разбитые пути общественники зафиксировали и на территории городской больницы в поселке Краснозатонский.

Активисты Народного фронта в рамках проекта ОНФ "Народная оценка качества" также провели мониторинг портала "Госуслуги". Оказалось, что далеко не все медицинские учреждения Республики Коми подключены к порталу, а те, что подключены, зачастую предоставляют через ресурс неполный перечень услуг.

"Результаты работы по проекту ОНФ "Народная оценка качества" были обсуждены на заседании экспертов Народного фронта. Общественники встретились с министром здравоохранения республики Дмитрием Березиным и передали предложения организовать надлежащую работу всех медицинских организаций на портале "Госуслуги", также организовать на сайтах организаций онлайн-запись, рассмотреть возможность ремонта разбитых подъездных путей к лечебным учреждениям, разместить ссылки на сайт проекта ОНФ "Народная оценка качества" на главных страницах медицинских организаций", – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Социальная справедливость" в Коми Ольга Федулова. Это начало работы по проекту ОНФ "Народная оценка качества" в республике, которая будет расширятся, подчеркнула она.

Проведенные мониторинги Народного фронта в целом по стране показали, что из-за формального подхода чиновников к формированию системы независимой оценки качества диалог между гражданами и властью в вопросах работы организаций социальной сферы так и не состоялся. Поэтому ОНФ начал реализацию собственного проекта "Народная оценка качества".

На сайте проекта narocenka.ru любой человек может выразить свое мнение о качестве работы поликлиники, школы, детского сада и других организаций социальной сферы – активисты ОНФ будут добиваться устранения нарушений, подчеркнули в региональном отделении Народного фронта.