Активисты ОНФ оценили доступность и качество услуг в медучреждениях Сыктывкара и Сыктывдинского района

9 августа 2017 года, 20:39 | Сыктывкар, Сыктывдинский
Фото ОНФ в Коми

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках проекта ОНФ "Народная оценка качества" оценили доступность и качество медицинской помощи лечебных учреждений Сыктывкара и Сыктывдинского района. Общественники зафиксировали недостатки, в том числе разбитые подъездные пути к больницам и поликлиникам, на что обращают внимание граждане. Эксперты Народного фронта обсудили ситуацию и направили предложения для регионального Минздрава.

Представителям Народного фронта в поликлинике Сыктывдинской центральной районной больницы граждане рассказали об очередях за номерками к узким специалистам, необустроенном детском отделении – отсутствии воды и скамеек для ожидания, трудности получения направлений в медицинские учреждения республиканского уровня.

В поликлинике Эжвинского района Сыктывкара пациенты пожаловались на то, что запись в регистратуре осуществляется только по утрам, отчего большие очереди, также о дефиците специалистов – травматолог один, время ожидания к нему доходит до пяти часов.

Посетители травмпункта Сыктывкарской городской больницы №1 указали на отсутствие аппарата ультразвукового исследования суставов – люди не успевают пройти УЗИ в другом месте, поэтому не могут вовремя попасть на повторный прием к травматологу. Также граждане пожаловались на плохое санитарное состояние туалета в учреждении.

На устаревшую материально-техническую базу, ветхость здания, очереди за номерками и к специалистам, их дефицит, пожаловались пациенты Сыктывкарской городской поликлиники в Лесозаводском районе.

В Сыктывкарской городской поликлинике №3 общественники зафиксировали жалобы на большие очереди для прохождения электрокардиографии и УЗИ.

Жители особо отметили разбитые подъездные пути городской больницы Эжвинского района Сыктывкара и Сыктывкарской городской больницы №1. Разбитые пути общественники зафиксировали и на территории городской больницы в поселке Краснозатонский.

Активисты Народного фронта в рамках проекта ОНФ "Народная оценка качества" также провели мониторинг портала "Госуслуги". Оказалось, что далеко не все медицинские учреждения Республики Коми подключены к порталу, а те, что подключены, зачастую предоставляют через ресурс неполный перечень услуг.

"Результаты работы по проекту ОНФ "Народная оценка качества" были обсуждены на заседании экспертов Народного фронта. Общественники встретились с министром здравоохранения республики Дмитрием Березиным и передали предложения организовать надлежащую работу всех медицинских организаций на портале "Госуслуги", также организовать на сайтах организаций онлайн-запись, рассмотреть возможность ремонта разбитых подъездных путей к лечебным учреждениям, разместить ссылки на сайт проекта ОНФ "Народная оценка качества" на главных страницах медицинских организаций", – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Социальная справедливость" в Коми Ольга Федулова. Это начало работы по проекту ОНФ "Народная оценка качества" в республике, которая будет расширятся, подчеркнула она.

Проведенные мониторинги Народного фронта в целом по стране показали, что из-за формального подхода чиновников к формированию системы независимой оценки качества диалог между гражданами и властью в вопросах работы организаций социальной сферы так и не состоялся. Поэтому ОНФ начал реализацию собственного проекта "Народная оценка качества".

На сайте проекта narocenka.ru любой человек может выразить свое мнение о качестве работы поликлиники, школы, детского сада и других организаций социальной сферы – активисты ОНФ будут добиваться устранения нарушений, подчеркнули в региональном отделении Народного фронта.

Комиинформ

  Ключевые слова: онф, медицина, коми, доступность
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:01 09.08.2017
Российские губернаторы до сих пор не "сели" в соцсети
12:19 09.08.2017
Мэрия Сыктывкара объявила конкурс на управление маневренным жилфондом по Промышленной, 15
11:17 09.08.2017
Банки Коми выдали жителям региона более 85 тысяч карт "Мир"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

9 августа

В 1714 году русский флот под командованием Петра Первого одержал первую в российской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео