Жителей Коми призывают поддержать народные проекты, участвующие во Всероссийском конкурсе

Жителей Коми призывают поддержать народные проекты.

В апреле стартовал Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования, организуемый Комитетом гражданских инициатив.

В мероприятии принимают участие два проекта, реализованные в 2017 году в рамках республиканской программы "Народный бюджет": "Этнофестиваль "Обряды народов Республики Коми" в с.Подчерье" г.Вуктыл и "Строительство детской спортивной площадки в м. Гурган села Койгородок".

Напомним, что проект Вуктыла был активно поддержан жителями города (101 житель проголосовал за него на собрании) и является уникальным для российских практик инициативного бюджетирования как проект в области этнокультурного развития народов.

Народный проект по строительству детской спортивной площадки в селе Койгородок также поддержали жители не только своими голосами (201 подпись), но и непосредственным участием в ходе работ по реализации проекта. Помимо установки спортивного оборудования, приобретенного за счет средств республиканской субсидии, активисты установили горку, две качели, столбы для волейбольной сетки, скамейки и огородили территорию ярким забором. Всего в реализации проекта участвовало более 30 чел.

30 июля также силами местных жителей при поддержке депутатов сельского поселения было организовано торжественное открытие с участием сказочных персонажей и праздничным концертом.

Жителей республики приглашают принять участие в проведении I этапа конкурса и поддержать проекты из Коми.

Чтобы отдать свой голос, необходимо зайти на сайт Конкурса http://budget4me.ru/, перейти во вкладку "Карта проектов". В поле "Поиск по названию" ввести "Республика Коми" и проголосовать за понравившиеся проекты, нажав "лайк" в шапке на странице проекта. Голосование продлится до 15 августа.

15 августа в Комитете гражданских инициатив будут подведены итоги первого тура конкурса проектов по инициативному бюджетированию. В первом этапе будут отобраны 25 проектов, получивших наибольшее число голосов по итогам народного голосования.