В Национальной библиотеке Коми высадился гимназический трудовой десант

8 августа в Национальной библиотеке начало работу трудовое объединение учащихся Гимназии имени А. С Пушкина, всего 12 человек под руководством педагога Татьяны Смирновой. Данная инициатива приурочена к объявленному в Республике Коми Году добрых дел (2017).

Предполагается, что ребята будут осуществлять трудовую деятельность с 7 по 25 августа по 2 часа в день, помогая приводить в порядок и благоустраивать фонды. В юбилейный год (180 лет со дня основания главной библиотеки республики) подобная помощь в подготовке к приему гостей и читателей особенно востребована.

После прохождения всех необходимых инструктажей новые работники приступили к своим обязанностям.

В краеведческом отделе они работали с национальными периодическими изданиями за период 1946-1953 годы и создавали учетные регистрационные карточки на каждую годовую подшивку.

В отдел патентно-технической литературы школьники занимались обеспыливанием фондов и составляли акты по списанию патентных документов.

Работники отдела гуманитарных наук поручили своим новым сотрудникам участие в перестановке открытого фонда для улучшения навигации.

Сотрудники одела комплектования также открыли доступ к своим фондам для школьников и научили их составлять индикаторные карточки на литературу обменно-резервного фонда НБРК.

Отметим, что каждый ребенок официально трудоустроен и получит свою честно заработанную плату, сообщает пресс-служба библиотеки.