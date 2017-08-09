Сыктывкарские огнеборцы потренировались в спасении людей в городской высотке

Сыктывкарские огнеборцы совершенствовали мастерство в спасении людей и тушении пожара с высотных зданий.

Сегодня в Сыктывкаре сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Коми вместе с экстренными службами столицы республики провели тренировку по оперативному реагированию на пожар в жилом доме повышенной этажности. Тренировка проводилась в рамках действующей в Главном управлении МЧС России по Коми "Школы повышения оперативного мастерства". Объектом, на котором состоялись пожарно-тактические учения, стал новый 18-этажный жилой дом на Сысольском шоссе.

Отработать действия по тушению пожара и спасению людей именно в здании повышенной этажности организаторы тренировки решили не случайно. Столица республики в последние годы стремительно строится ввысь. Если раньше в городе преобладали здания высотой в 5 и 9 этажей, то сейчас все больше появляется жилых домов 14, 16 и 18 этажей. Это значит, что всё более актуальными становятся вопросы по организации спасения людей и борьбы с огнем на больших высотах, с применением высотной пожарно-спасательной техники.

В учениях был задействован весь оперативно-начальствующий состав Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. Для спасения условных пострадавших была применена пожарная автолестница и автоколенчатый подъемник. Оба автомобиля предназначены для спасения людей и тушения пожаров на высоте до 50 метров.

Команда о начале учений прозвучала в 11.00. Уже через 5 минут к многоэтажному зданию прибыл автоколенчатый подъемник (АКП-50), ещё через несколько минут специальная техника была готова к работе. В роли нуждающихся в спасении людей выступили сами пожарные, ожидавшие помощь на 16 и 18 этажах дома. Двум сформированным звеньям газодымозащитной службы пришлось пешком подниматься на самую верхотуру дома – лифт, как и в случае возникновения реального возгорания, был выключен. Однако, это не помешало огнеборцам оперативно спасти "пострадавших" и ликвидировать возгорание - на спасение людей ушло не более 15 минут.

"Сегодня на учениях мы отрабатывали действия высотной техники, - рассказал проводивший пожарно-тактические учения начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ЦУКС Дмитрий Комов, - мы ещё раз проверили, за какой отрезок времени наши автомобили, имеющие большие габариты, прибудут по городским улицам к месту вызова".

По итогам учений, специалисты МЧС отметили, что на данном объекте системы дымоудаления, пожаротушения и оповещения о пожаре работают в штатном режиме. С присутствовавшими на учениях представителями администрации городского округа и управляющей компании, обслуживающей жилой комплекс, был рассмотрен и ещё один актуальный вопрос: условия для свободного проезда и расстановки высотной пожарно-спасательной техники во дворах зданий с повышенной этажностью. При строительстве зданий и обустройстве автомобильных парковок обязательно должна учитываться возможность проезда специальной пожарной техники, обладающей большими габаритами. Автолестница или автоколенчатый подъемник должны иметь возможность развертывания именно в том месте, которое будет наиболее оптимальным для спасения людей с самых верхних этажей жилой высотки.

За развернутой сегодня у высотки "спасательной операцией" внимательно наблюдали вчерашние выпускники высших учебных заведений МЧС России, прибывшие для прохождения службы в нашу республику. Молодым офицерам руководство Главного управления организовало учебно-методические сборы, прежде чем новоиспеченные начальники караулов разъедутся по пожарно-спасательным гарнизонам, в которых начнут свою службу. За каждым новым сотрудником закреплен офицер – наставник, который будет делиться своим опытом в службе, оказывать молодежи помощь и поддержку. Сегодня молодым офицерам было чему поучиться у своих старших товарищей.