МЧС России по Коми: "Главы муниципалитетов не делают выводов по прохождению весеннего паводка в предыдущие годы"

Главы муниципалитетов Коми не делают выводов по прохождению весеннего паводка в предыдущие годы. Об этом сегодня на заседании Комиссии Правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожбезопасности, посвященном итогам прохождения весеннего половодья, сообщи замначальника ГУ МЧС России по Коми Виталий Поправка.

По его словам, больше всего нареканий имеется в адрес администрации Усинского района, где не была проведена должная работа с населением. В частности, жители района пожаловались, что они не были заблаговременно предупреждены о высоком уровне воды и возможных последствиях. Причем, усинцы писали жалобы на бездействие местной власти не только в республиканские ведомства, но даже в ГУ МЧС России и Президенту России.

"Из деревни Праскан семь человек были эвакуированы в село Щельябож и размещены в амбулатории, - продолжил докладчик. – Люди жаловались, что администрация поселения не обеспечила их горячим питанием и предметами первой необходимости, а ведь в числе эвакуированных было четыре ребенка. Помощь была оказана только после вмешательства республиканских служб".

Иначе проходила подготовка к половодью в Усть-Цилемском районе. Там информированность населения была организована на высоком уровне, о максимальном уровне весеннего половодья были предупреждены буквально все жители района.

Еще в марте администрация опросила сельчан о готовности эвакуироваться в случае необходимости, собрав подписи в соответствующих ведомостях. Все, кто выразил такое желание, были эвакуированы. Для них было организовано трехразовое горячее питание, а для тех, кто отказался и остался на своих подворьях – подвоз продовольственных пайков.

"Отмечу также личное участие руководителя Усть-Цилемского района во всех вопросах, связанных с подготовкой к половодью, - отметил В. Поправка. - В Усинске же нас встречали специалисты, которые не принимают решения. Их просто не должно быть в зоне подтопления, где необходимо принимать меры экстренного характера".

Председатель Комитета Коми ГО и ЧС Александр Бурцев попросил руководителя администрации Усинска С. Хахалкина, участвовавшего в работе комиссии в режиме видеоконференции, ответить на претензии.

Тот заявил, что не принимает на свой счет обвинения в том, что на местах не было представителей администрации.

"Были руководители поселений, которые находились на своих рабочих местах, - объяснил он. - Были сотрудники МЧС, я сам в это время лежал в Республиканском кардиоцентре, все это знают… А то, что в интернете пишут, ну давайте, значит, отключать интернет! А если завтра эти буйные головы, которые пишут комментарии и письма во все инстанции, напишут, что я младенцев ем по ночам?".

Завершая обсуждение по данному вопросу, А. Бурцев озвучил принятые Комиссией рекомендации руководителям городов и районов Коми. В частности, им рекомендовано завершить работу по оценку ущерба от негативного воздействия паводка, причиненного имуществу граждан, экономике и социально-значимых объектам, создать достаточные материальные резервы, а также пронализировать работу местных служб в период паводка и сделать выводы "с именами и фамилиями".