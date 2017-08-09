Развитие оленеводства - на особом контроле правительства Коми

Правительство Республики Коми уделяет особое внимание сохранению и развитию оленеводства в регионе.

Об этом завил заместитель председателя правительства Республики Коми- министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев на традиционном и главном празднике для всех оленеводческих хозяйств республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"В последнее десятилетие интерес к оленеводству возрождается. На государственном уровне проводится огромная работа по сохранению трудовых народных традиций, культуры, обычаев народов Севера. В регионе немало сделано для повышения качества продукции оленеводства. С привлечением средств регионального бюджета построены три высокотехнологичных комплекса, позволяющие проводить убой оленей в соответствии с требованиями Таможенного союза. В рамках государственной поддержки закуплено новое холодильное оборудование для ПСК "Оленевод". Два оленеводческих хозяйства имеют всю технологическую цепочку в производстве оленины – от выращивания оленей до глубокой переработки продукции оленеводства и ее реализации. Наши оленеводческие хозяйства производят высококачественную деликатесную продукцию из мяса северных оленей, которая реализуется не только на территории региона, но и за его пределами",- отметил А. Князев.

Помимо этого, вице-премьер обозначил существующую проблему неучтенного поголовья оленей.

"В Республике Коми большое поголовье неучтенных оленей, принадлежащих оленеводам-частникам. Мы ведем общую политику по легализации частного оленеводства. Его необходимо выводить на более цивилизованные методы работы. Один из путей – объединять их в кооперативы. На сегодняшний день кооператив "Оленевод" уже принял несколько оленеводов. Таким образом, оленеводы получили рабочие места, возможность подвергать оленей ветеринарной обработке, проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продукции в полном объёме и гарантированный её сбыт. И мы намерены активно продолжать работу в этом направлении",- заявил вице-премьер.

От имени правительства региона и Минсельхоза Республики Коми Анатолий Князев поздравил всех оленеводов с их профессиональным праздником.

"Этот праздник – важное событие, позволяющее понять менталитет, традиции, историю и культуру коренных малочисленных народов. День оленевода – всегда зрелищное и захватывающее событие. Благодаря вам, уважаемые оленеводы, здесь на Севере сохраняется особая, уникальная культура, самобытный образ жизни коренных малочисленных народов. Желаю вам успешных трудовых будней, процветания, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!"- обратился ко всем собравшимся вице-премьер.

В этом году Праздник Оленевода состоялся при финансовой поддержке группы компаний "Ренова". На средства благотворительного фонда "Ренова" были приобретены призы для победителей соревнований по национальным видам спорта, подарки для малышей – участников развлекательной программы, а также поощрительные презенты для хозяйств, достигших лучших производственных показателей.

"Компания "Ренова" с огромным уважением относится к традициям коренных народов Крайнего Севера и считает необходимым сохранение этих традиций, их популяризацию и развитие, - говорит директор благотворительного фонда "Ренова" Ольга Башкирова. – Также мы уверены, что независимо от места жительства и работы, каждому современному человеку должны быть доступны достижения техники. Надеемся, что призы, предоставленные нашим фондом, сделают нелегкий труд и кочевую жизнь оленеводов Республики Коми чуть более комфортными и удобными, станут подспорьем в их профессиональной деятельности и в быту".