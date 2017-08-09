В Коми максимальный уровень весеннего половодья превысил прогнозы

Руководителям районных администрацией, пострадавших от последствий весеннего половодья, поручили проанализировать работу муниципальных звеньев единой республиканской подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и сделать выводы "с именами и фамилиями". Поручение главам было озвучено на заседании Комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожбезопасности.

Подробно о прохождении паводкового периода в Коми доложил заместитель начальника ГУ МЧС России по Коми Виталий Поправка. По его словам, подготовка к половодью в республике была проведена заблаговременно. В 2017 году масштабы негативных последствий половодья по сравнению с тремя последними годами были максимальными.

В зону подтопления попали 30 населенных пунктов в шести муниципалитетах. Затопленными оказались 563 дворовых территорий и 332 жилых дома, в которых проживают 1 193 человека, в том числе 188 детей. В предыдущие два года эти цифры были значительно ниже.

Эвакуация населения проводилась на территории Усинска и Усть-Цилемского района. Всего было эвакуировало 52 человека, в том числе 17 детей. На территории этих двух районов было затоплено восемь объектов разного назначения и восемь участков автодорог.

"В этом году мы убедились, что стихия никого не будет щадить, - отметил В. Поправка. - Максимальный уровень весеннего половодья превысил все прогнозы. К примеру, максимальный ожидаемый уровень на гидрологическом посту Летка прогнозировался на уровне 510 см., а фактически составил 578 см. В Усть-Цильме прогнозировали подъем воды до 1 140 см., в реальности он составил 1 157 см".