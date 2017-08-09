Сосногорскую компанию оштрафовали на полмиллиона за вознаграждение экс-начальника местной Госавтоинспекции

В Сосногорске по инициативе прокуратуры оштрафована организация на 500 тысяч рублей за незаконное вознаграждение должностного лица

Мировой судья Промышленного судебного участка Сосногорска рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденном прокурором Сосногорска, и привлек ООО "Строительная компания" к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Возбуждению административного дела предшествовало постановление Сосногорским городским судом Республики Коми 06.04.2016 приговора по уголовному делу в отношении бывшего начальника ОГИБДД МО МВД России "Сосногорский". Согласно приговору, экс-начальник отделения ГИБДД МО МВД России "Сосногорский" получил от ООО "Строительная компания" топливную карту, принадлежащую Обществу, которую использовал для заправки личного автомобиля. В свою очередь он должен был обеспечивать общее покровительство Общества, всячески содействовать беспрепятственному передвижению транспортных средств организации, а также способствовать не составлению протоколов об административном правонарушении в случае необходимости.

Суд признал виновным должностное лицо по ч. 3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 33 – ч. 1 ст. 285 УК РФ и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере свыше 3 млн. рублей.

Прокуратура г. Сосногорска возбудила в отношении ООО "Строительная компания" административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, признал юридическое лицо виновным в совершенном правонарушении и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.