В Коми подведут итоги "Сезона фотоохоты на особо охраняемых природных территориях". 21 августа в 12.00 в Национальном музее в Сыктывкаре откроется выставка, приуроченная К Году экологии и к 96-летию становления государственности Республики Коми.

Представленные на выставке фотоработы стали победителями конкурса "Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях", проводимого природоохранной службой Коми и республиканским Центром по ООПТ.

Основная цель конкурса, проводимого с 2014-го года, - привлечение внимания населения к проблемам окружающей среды, воспитание бережного и внимательного отношения к природе средствами художественного творчества, повышение общего эстетического и культурного уровня республики.

В 2017-м году в рамках конкурса добавилась новая тема работ – событийное фото, посвященное Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.

Конкурс проводился с 15 мая по 10 августа, в нем могли принять участие все желающие. География конкурса охватила всю республику, прислано более ста работ, возраст участников - от 5 лет до 61 года.

Авторы фотографий, ставшие победителями в той или иной номинации (всего в конкурсе 10 номинаций) будут отмечены призами Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми.

Выставка будет интересна для посетителей самой разной возрастной аудитории, так как показывает и неповторимость суровой северной природы, которую мы порой не замечаем, а так же привлекает внимание населения республики к проблемам окружающей среды республики.