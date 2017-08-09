В столице Коми стало больше трудоустроенных школьников

В 2017 году в Сыктывкаре значительно увеличилось количества трудоустроенных школьников.

Этим летом на работах по благоустройству города заняты 1941 подросток, что на 200 больше прошлогоднего показателя. Увеличения удалось добиться за счёт плодотворной работы с предприятиями и организациями города, оказавшими поддержку в решении вопроса летнего трудоустройства школьников.

Этим летом подростки работают в 133 трудовых объединениях на благоустройстве парков, скверов и памятников, детских садов, школ, учреждений здравоохранения и дополнительного образования. В том числе 430 ребят трудятся в 29 отрядах мэра, 355 – в 35 отрядах, работающих совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства города.

Особый интерес представляют 12 отрядов, сформированных из числа членов всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Подростки ведут работу по благоустройству территории города, в том числе Аллей Памяти, сохранению мемориалов, обелисков, осуществляют волонтерскую деятельность, проводят акции по пропаганде здорового образа жизни для младших школьников.

Также следует отметить отряды мэра "Экодозор", в составе которых ребята принимают участие в природоохранных мероприятиях и акциях, проводят регистрацию сухих деревьев на спил, убирают рекламу и объявления с деревьев, готовят и раздают памятки о местах раздельного приема мусора, проводят рейды по состоянию контейнерных площадок.

С целью формирования гражданской ответственности, экологического воспитания подрастающего поколения, популяризации здорового образа жизни 13 трудовых отрядов "Российского движения школьников" ведут работу по благоустройству детских площадок города Сыктывкара, участвуют в проведении природоохранных акций, мероприятий, осуществляют социальное сопровождение ветеранов, проводят мероприятия по безопасности среди детей и подростков.

Следует отметить, что труд школьников оплачивается: за 10 дней ребята зарабатывают по 2300 рублей при условии занятости два часа в день, сообщает пресс-служба мэрии.

Также в летний период для 2528 сыктывкарских школьников организован отдых в выездных оздоровительных лагерях, расположенных, в том числе, в Вологодской области и на черноморском побережье. Кроме того, 150 ребят выехали в экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург.