Сыктывкарские сироты в ближайшее время получат квартиры в новостройке

9 августа 2017 года, 16:23 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Сыктывкарцы из категории детей-сирот в ближайшее время получат квартиры в новостройке. Жилье приобретено для них администрацией столицы Коми на средства из федерального и регионального бюджетов.

Как сообщила "Комиинформу" первый вице-мэр Наталья Хозяинова, администрация округа подвела итоги аукционов на покупку 14 квартир площадью не менее 33 квадратных метров (в соответствии с учетной нормой) для детей-сирот. Среди обязательных условий, выставленных застройщикам – предоставление квартир с отделкой в многоквартирных домах на территории округа, введенных в эксплуатацию не ранее 2014 года.

"По каждому аукциону было подано по одной заявке от сыктывкарского ООО "Жилье", которое и стало победителем. Компания сдала 9-этажную кирпичную новостройку по ул. Тентюковская в микрорайоне Орбита. Стоимость каждой квартиры обойдется в 1,9 миллиона рублей (средства федерального и регионального бюджетов). Таким образом, всего на эти цели будет затрачено 26,6 миллиона рублей", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, в ближайшее время комиссия администрации осуществит выездной осмотр предложенного компанией-победителем жилья, после чего с ней будет заключен госконтракт.

"Жилье мы передадим сиротам по договорам социального найма во исполнение решений судов, вступивших в законную силу. Впоследствии они обретут право на приватизацию квартир", - уточнила первый замруководителя администрации Сыктывкара.

Это вторая с начала года серия аукционов, проведенных властями столицы Коми по приобретению жилья для сирот. Первые десять квартир аналогичной стоимостью куплены для этой категории горожан в новостройке по ул. Мира на территории Эжвинского района.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: новостройки
  Рубрика: Общество
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