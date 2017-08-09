Маленький сыктывкарец объелся противозачаточных таблеток

В Республиканскую детскую клиническую больницу в начале августа доставили ребенка с диагнозом "отравление таблетками". Двухлетний мальчик выпил несколько противозачаточных таблеток.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве региона, сутки малыш наблюдался у врачей, в это время медики провели все процедуры, положенные при отравлении. на сегодня ребенок выписался в удовлетворительном состоянии.

На днях из РДКБ выписали 11-месячного мальчика. Его госпитализировали с диагнозом "термический ожог кипятком спины, правого предплечья I-IIст.S-4,5 %" 28 июля. Ребенок получил травму кипятком дома. Малыш с ожогами пробыл в больнице до 7 августа, проходя лечение в травматологическом отделении РДКБ. Сегодня будущий защитник Отечества лечится амбулаторно, приходит в травмпункт РДКБ.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ", в Сыктывкаре участились случаи отравлений у детей младшего возраста. В последнее время случаи отравлений у детей стали регистрироваться почти ежедневно. Это отравления уксусом, жидкостью для снятия лака, медикаментами, и даже никотином.

В связи с участившимися случаями, замглавного врача Сыктывкарской скорой помощи напомнил взрослым, что отравления могут привести не только к потере здоровья, но и к смерти ребенка.

"Сразу после оказания неотложной помощи любой ребенок должен быть доставлен в стационар, - отметил он. – Поскольку если не проводить дальнейшую терапию в условиях стационара, отравления могут вызывать отсроченные последствия. Иногда, выезжая по вызовам, приходится удивляться тому, что по квартирам в свободном доступе раскиданы лекарства, бытовая химия и другие опасные для детей вещества. Порой даже хочется сообщить в полицию о таких "мамочках", которые создают риск здоровья ребенку".

Л. Волков также отметил, что при бытовом, случайном отравлении телефонограмма в полицию не передается. Медики информируют полицию, если есть подозрение на социальные риски или отравление связано с алкоголем и наркотиками.

***Наиболее характерные случаи отравлений детей в Сыктывкаре за последнее время:

23.04.2017, девочка, 1,9 г. Диагноз "Отравление никотином". Ребёнок разжевал и частично съел 2 сигареты. Бледная, вялая, рвота. Госпитализирована в РДБ.

30.04.2017, мальчик, 3,5 года. Диагноз "Отравление уксусной эссенцией, химический ожог слизистой ротовой полости". Госпитализирован в РДБ.

17.05.2017, девочка 2,5 г. Отравление жидкостью для снятия лака (ацетон). Госпитализирована в РДБ.

31.05.2017, девочка, 1 г. Диагноз "Отравление медикаментами". Ребенок выпил около 10,0 мл сложносоставных капель для носа (на основе димедрола). Госпитализирована в РДБ.

11.06.2017 мальчик, 4 г. Диагноз "Ожог слизистых ЖКТ, отравление прижигающей жидкостью (уксусной кислотой 9%)". Госпитализирован в РДБ.

25.06.2017, мальчик, 2 г. Диагноз "Химический ожог слизистой полости рта". Взял в рот порошок сухой марганцовки. После промывания желудка – отказ от госпитализации.

27.06.2017, мальчик, 2,6 г. Диагноз "Отравление медикаментами (никотиновая кислота)". Выпил 3-4 таблетки. Госпитализирован в РДБ.

30.06.2017, мальчик, 2 г. Диагноз "Отравление медикаментами (до 30 таблеток "Йодомарин", 0,1 мг.)". Госпитализирован в РДБ.

04.07.2017, девочка, 1,9 г. Диагноз "Отравление медикаментами (кавинтон)". Ребёнок достал с нижней полки серванта ампулу кавинтона, раскусил её и выпил содержимое. После промывания желудка госпитализирована в РДБ.

08.07.2017, мальчик, 1 г. Диагноз "Отравление никотином". Ребёнок нашёл и съел сигарету. От госпитализации в РДБ – отказ родителей. Оставлен на месте.

09.07.2017, мальчик, 5 л. Диагноз "Отравление медикаментами (карбомазепин)" Семья социального риска, мать в алкогольном опьянении, куражится, матерится. Мальчик съел неизвестное количество таблеток Карбомазепин, заторможен, не стоит на ногах, падает. От промывания желудка отказ матери. Госпитализирован в РДБ.

12.07.2017, девочка, 1,4 г. Диагноз "Отравление медикаментами (эгилок)". Промыт желудок, доставлена в РДБ.

12.07.2017, девочка, 2,4 г. Диагноз "Отравление химическим веществом (средство от комаров)". Взяла в рот неизвестное количество жидкого химического средства от комаров "Комарофф". Мучает кашель. Промыт желудок. Госпитализирован в РДБ.





