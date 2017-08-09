Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Захаркин: "В Коми живут люди с высоким уровнем порядочности"

9 августа 2017 года, 14:50 | Сыктывкар
Фото Ильи Баканова

О задачах Росгвардии и первых итогах работы на встрече с руководителями республиканских СМИ рассказал командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Сергей Захаркин.

5 апреля 2016 года президент России подписал указ о создании войск национальной гвардии. В нее вошли внутренние войска МВД, ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и Центр лицензионно-разрешительной работы. В сентябре появился Северо-Западный округ Росгвардии, далее стали создавать территориальные структуры. Генерал-полковник отметил, что управление в Коми, возглавляемое Анатолием Линько, работает эффективно, умело и грамотно.

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Важнейшая задача Росгвардии – борьба с терроризмом и экстремизмом. Но для Республики Коми самая востребованная функция ведомства - контроль за выполнением законодательства по обороту оружия. В регионе более 40 тысяч владельцев стволов. Но кризисных ситуаций неправомерного применения оружия у нас не было.

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"Я много мест службы поменял, в четырех округах был начальником штаба, поэтому многие регионы мне знакомы. Это мое наблюдение, но именно в Республике Коми живут люди с высоким уровнем порядочности. Я был начальником объединенной группировки войск на Кавказе, столкнулся со всеми отрядами страны. Например, с воркутинским отрядом ОМОНа. Тяжелая ситуация в регионе, но люди там замечательные. Встретился здесь с сотрудниками, очень позитивное впечатление осталось от людей, их желания выполнять задачи", - отметил С.Захаркин.

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Руководители СМИ высказали свои пожелания по взаимодействию с Росгвардией, которые С.Захаркин поддержал. Он отметил, что его ведомство настолько открыто, насколько это возможно в рамках законодательства. И вручил журналистам на память о встрече небольшие сувениры.

Илья Баканов

  Ключевые слова: Росгвардия, оружие, люди
  Рубрика: Общество
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