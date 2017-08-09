12 сыктывкарцев получат сертификаты для улучшения жилищных условий

9 августа 2017 года, 14:08 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Администрация Сыктывкара в ближайшее время выдаст 12 сертификатов по 744 тысячи рублей каждый на улучшение жилищных условий горожанам с инвалидностью первой и второй групп, семьям с детьми-инвалидами, а также ветеранам боевых действий.

Средства на эти цели предусмотрены федеральным бюджетом, размер сертификатов установлен властями РФ.

Как сообщила "Комиинформу" первый замруководителя администрации столицы Коми Наталья Хозяинова, сертификаты не подлежат обналичиванию. Ими можно расплатиться для внесения первоначального взноса или в качестве добавления к уже накопленной сумме на покупку жилья, а также – на приобретение земельного участка для индивидуальной застройки.

"Сертификаты будут выданы 12 сыктывкарцам в соответствии с очередностью и получением от них согласия на данную форму господдержки", - отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что среди получателей сертификатов (с начала года они поступили в столицу Коми из федерального центра впервые) – горожане с инвалидностью первой и второй групп, семьи с детьми-инвалидами, а также ветераны боевых действий. В мае текущего года администрация округа выдала аналогичные сертификаты молодым семьям.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: сертификат, жилье
  Рубрика: Общество
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