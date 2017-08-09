Елена Канева и Наталья Смишко из Коми вошли в десятку сильнейших на этапе Чемпионата России по пляжному волейболу

На шестом этапе Чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд "Кубок княгини Ольги" в Пскове ухтинки Елена Канева и Наталья Смишко вошли в десятку сильнейших, сообщает пресс-служба Минспорта Коми.



За медали в соревнованиях также боролись 17 мужских и 14 женских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской области.



Ухтинки Елена Канева и Наталья Смишко заняли десятое место. В тройке лидеров среди женщин: Мария Прокопьева и Полина Цыганова (ВК "Подмосковье" Московская область) на первом месте, "серебро" у Александры Моисеевой и Екатерины Сырцевой (ВК "Подмосковье"), Александра Ганенко и Дарья Мастикова ("Динамо" Москва) завоевали бронзу.



"В первой встрече с соперниками из Московской области мы проиграли последнюю партию со счетом 14:16. Матч с псковской парой закончился со счетом 2:0 в нашу пользу. В последней встрече с Москвой мы вновь уступили соперникам 2:0. По итогам трех игр оказались десятыми. Я считаю, это хороший результат, тем более, что мы выступали впервые", - рассказала Наталья Смишко.



Из Республики Коми в соревнованиях также участвовала мужская пара ухтинца Дениса Кутцева и Виталия Чупрова из Инты. Они заняли 12 место. Победу среди мужских команд одержали Максим Худяков и Руслан Быканов (ВК "Подмосковье" Московская область), пара Тараса Мыськива и Александра Крамаренко (ВК ФРПВ Москва) заняла второе место, "бронза" у Ивана Чиркина и Валерия Самодая (ВК "Касимов" Рязанская область).