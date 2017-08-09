Главной темой княжпогостской экспозиции на Коми ВДНХ станет моногород Емва

Главной темой княжпогостской экспозиции на выставке КОми ВДНХ станет моногород Емва, который позиционируется как территория опережающего социально-экономического развития. В рамках экспозиции будет представлен инвестиционный потенциал моногорода, описаны условия для резидентов ТОСЭР и инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории моногорода Емва.

Помимо этого, все, кто посетит экспозицию Княжпогостского района, смогут увидеть образцы продукции крупных промышленных предприятий осуществляющих свою деятельность на территории района, таких как Боксит Тимана, Автодор и "Плитный мир".

Кроме того, Княжпогостский район будет представлен и малым бизнесом. ИП Волков предложит вниманию посетителей ВДНХ Коми кованные изделия, сделанные своими руками. В 2015 году предпринимателю была оказана грантовая поддержка на открытие собственного дела и сегодня он готов делиться своими успехами.

Мастерицы на все руки Людмила Конакова и Татьяна Захарова удивят посетителей выставки своими работами. Людмила Конакова представит зрителям своих самодельных кукол, которые уже много раз становились украшением районных и республиканских выставок, и каждый раз привлекали внимание большого количества людей. Татьяна Захарова привезет на ВДНХ Коми свои работы, выполненные в технике "точечная роспись". Данная техника позволяет превращать обычные вещи в эксклюзивные и необыкновенные предметы с чудесными узорами. Обе мастерицы покажут мастер-классы для всех гостей выставки, желающих научиться делать уникальные вещи своими руками.

Так же у присутствующих будет возможность продегустировать чай кипрей, полезный напиток с приятно-горьковатым вкусом и мягким ароматом. Не многие знают, что этот ставший популярным в последнее время чай, в известен всем под другим именем – трава Иван-чай, который растет на лугах. Привезет этот напиток на выставку ИП Сергеев. К чаю будут подаваться коми шаньги, испеченные Татьяной Захаровой.

Кроме предпринимателей района, экспозицию Княжпогостского района будут представлять сотрудники отдела социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" и заместитель руководителя администрации Татьяна Костина. Они смогут ответить на все вопросы, которые появятся у посетителей ВДНХ Коми о моногороде Емва и ТОСЭР, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.