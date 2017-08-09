В Коквицах справят новоселье сто буренок

До конца текущего года в деревне Коквицы Усть-Вымского района появится новая ферма на 100 голов крупного рогатого скота.

Заместитель председателя правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев проинспектировал ход строительства новой животноводческой фермы в деревне Коквицы.

Напомним, крестьянское фермерское хозяйство Надежды Нефедовой стало одним из победителей конкурсного отбора среди начинающих фермеров на получение грантовой поддержки на строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота, который состоялся в Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми в мае текущего года.

Уже в июне главе крестьянского фермерского хозяйства Надежде Нефедовой был предоставлен грант в размере трех миллионов рублей на строительство новой современной молочно-товарной фермы на 100 голов крупного рогатого скота в деревне Коквицы.

"Новая ферма позволит хозяйству увеличить объёмы производимой сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов. Также проект имеет социальную направленность. По завершению строительства фермы будет создано шесть новых рабочих мест", - отметил А.Князев.

Общая стоимость проекта составит 6 миллионов рублей, в том числе: средства гранта – 3 миллиона рублей, субсидия муниципалитета – 2 миллиона рублей и собственные средства – 1 миллион рублей.

По словам главы хозяйства Н. Нефедовой, новую ферму планируется сдать в эксплуатацию уже в октябре текущего года, сообщает персс-служба Минсельхоза РК.