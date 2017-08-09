Мэрия Сыктывкара объявила конкурс на управление маневренным жилфондом по Промышленной, 15

Администрация столицы Коми объявила конкурс на управление домом по ул. Промышленная, 15, который относится к муниципальному маневренному жилфонду. С прежней компанией ООО "УК Жилсервис" договор завершен.

Как сообщила "Комиинформу" первый замруководителя администрации Наталья Хозяинова, правоотношения с "Жилвестом" завершены в июле. Заявляться на конкурс для заключения договора на новый срок компания не планирует. Во многом это связано с теми нареканиями, которые на протяжении последних лет накопились к "Жилсервису" ввиду некачественного оказания услуг как со стороны мэрии, так и со стороны горожан, проживающих по договорам найма маневренного жилфонда.

"В соответствии с законодательством мы объявили конкурс. До конца августа ведется прием заявок. Претендовать могут все желающие управляющие компании: как с опытом, наработанным по договорам обслуживания с жилфондом столицы Коми, так и новички, получившие "нулевые" лицензии на данный вид деятельности", - отметила собеседница агентства. Как уже сообщал "Комиинформ", в конце июля комиссия администрации муниципалитета совместно с МВД провела обследование маневренного жилфонда по Промышленной, 15. Выявлены должники, а также граждане, проживающие в доме незаконно.

В настоящее время начата инвентаризация жилых помещений, в рамках которой индивидуально по каждому жильцу будет проведена работа по взысканию накопившихся долгов за ЖКУ и продлению договоров найма маневренного жилфонда при наличии предусмотренных законодательством оснований.