Банки Коми выдали жителям региона более 85 тысяч карт "Мир"

В Коми продолжается активное освоение нового платежного инструмента – карты национальной платежной системы "Мир".

По состоянию на 1 июля 2017 года банки, работающие на территории Республики Коми, уже выдали населению 85 тысяч карт "Мир". Это более чем в 23 раза превышает аналогичный показатель на начало текущего года.

Среди регионов Северо-Запада по количеству выпущенных и активно используемых населением карт "Мир" Республика Коми по-прежнему занимает второе место после Санкт-Петербурга. Всего же на территории Северо-Западного федерального округа выпущено 657 тысяч карт "Мир".

На сегодняшний день банковская инфраструктура в Коми полностью готова к приему карт платежной системы "Мир": банкоматы и POS-терминалы, установленные в организациях торговли (услуг), а также в пунктах выдачи наличных, уже принимают новые карты.

В разы с начала года выросло и количество операций по безналичной оплате товаров и услуг с использованием национальной платежной карты "Мир". За 6 месяцев 2017 года было проведено 308 тыс. операций на общую сумму 210,4 млн руб., средний чек составил 684 рубля.

Напомним, что национальная платежных карт создана в стране в рекордно короткие сроки для обеспечения бесперебойности и безопасности

операций по банковским картам внутри страны. В настоящее время осуществляется постепенный перевод всех выплат из бюджета и внебюджетных фондов на карты национальной платежной системы "Мир". Граждане, которые после 1 июля 2017 года становятся клиентами бюджетной сферы или пенсионерами, будут получать выплаты сразу на карты "Мир".

Бюджетники, которые получали бюджетные выплаты на карты международных платежных систем, будут переведены на карты национальной платежной системы в срок до 1 июля 2018 года, переход действующих пенсионеров будет осуществляться поэтапно – по мере истечения срока действия карт международных платежных систем, но не позднее 1 июля 2020 года.