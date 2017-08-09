33-летнюю удорчанку судят за истязание сына

Перед судом предстанет жительница Удорского района по обвинению в истязании сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию

Следственным отделом по Удорскому району СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании сына (п."г" ч.2 ст.117 УК РФ), ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию (ст.156 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая, злоупотребляющая спиртным, ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своего 11-летнего сына, при этом в период с марта по апрель 2017 года систематически причиняла ему физические и психические страдания путем нанесения побоев.

В ходе предварительного расследования фигурантка не признала вину в совершенном преступлении. Следствием собраны доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.