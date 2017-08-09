33-летнюю удорчанку судят за истязание сына

9 августа 2017 года, 11:16 | Удорский
Фото из архива "Комиинформа"

Перед судом предстанет жительница Удорского района по обвинению в истязании сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию

Следственным отделом по Удорскому району СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании сына (п."г" ч.2 ст.117 УК РФ), ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию (ст.156 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая, злоупотребляющая спиртным, ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своего 11-летнего сына, при этом в период с марта по апрель 2017 года систематически причиняла ему физические и психические страдания путем нанесения побоев.

В ходе предварительного расследования фигурантка не признала вину в совершенном преступлении. Следствием собраны доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: ребенок, истязание, суд
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:01 06.08.2017
Для школьников Ижемского района организовали "Час досуга"
09:28 03.08.2017
В Воркуте приставы добились выплаты многотысячного долга алиментщицы в пользу семилетнего ребенка
18:01 30.07.2017
Контекст недели: как борщевик довел до уголовного дела


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео