В Личном кабинете на сайте ПФР можно подать заявление на компенсационные выплаты

В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России запущены новые сервисы. С их помощью можно подать заявление на выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином, а также заявления о согласии на такой уход.

На портале www.gosuslugi.ru и в "Личном кабинете гражданина" на сайте ПФР www.pfrf.ru доступно уже более 30 электронных услуг ПФР. Среди них – подача заявления о назначении пенсии и социальных выплат, о выборе способа их доставки, о выдаче сертификата на материнский капитал и распоряжении его средствами, об управлении средствами пенсионных накоплений, о выборе способа получения набора социальных услуг, предоставление информации о сформированных пенсионных правах (стаж и количество пенсионных баллов).

Чтобы получить доступ к этим услугам, нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг www.gosuslugi.ru. Инструкция по регистрации размещена в группе ОПФР по Республике Коми в ВКонтакте https://vk.com/pfr_komi. Подтвердить учетную запись после регистрации можно в любом управлении ПФР, а также в МФЦ "Мои документы".