Верховный суд Коми оставил под стражей фигурантов громкого "дела лесников"
Верховный суд Коми оставил под стражей фигурантов громкого "дела лесников". Вопрос об изменении им меры пресечения на более мягкую рассмотрели сегодня. Об этом "Комиинформу" сообщили в прокуратуре региона.
Суд высшей инстанции республики оставил под стражей всех шестерых фигурантов дела. Таким образом поданное лесниками ходатайство сегодня удовлетворено не было.
Напомним, в марте 2017 года суд первой инстанции отправил руководителя регионального Комитета лесов Василия Осипова, его заместителя Александра Куратова и Руслана Ульянова, заведующего сектором государственных заказов Комитета Анатолия Слюсаря, начальника отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов Комитета Андрея Навалихина и директора госучреждения "Коми региональный лесопожарный центр" Владимира Дробахина в колонию сроком от двух до пяти лет и назначил беспрецедентный для Коми ущерб в размере 4,1 млрд рублей.
В апреле защита обжаловала приговор. Вчера в ходе заседания в "деле лесников" появились положительные отзывы и мнение Минпрома Коми.
Рассмотрение апелляционной жалобы продолжится в сентябре.
Юлия Николаева, Ярослава Пархачёва
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