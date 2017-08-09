Верховный суд Коми оставил под стражей фигурантов громкого "дела лесников". Вопрос об изменении им меры пресечения на более мягкую рассмотрели сегодня. Об этом "Комиинформу" сообщили в прокуратуре региона.

Суд высшей инстанции республики оставил под стражей всех шестерых фигурантов дела. Таким образом поданное лесниками ходатайство сегодня удовлетворено не было.

Напомним, в марте 2017 года суд первой инстанции отправил руководителя регионального Комитета лесов Василия Осипова, его заместителя Александра Куратова и Руслана Ульянова, заведующего сектором государственных заказов Комитета Анатолия Слюсаря, начальника отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов Комитета Андрея Навалихина и директора госучреждения "Коми региональный лесопожарный центр" Владимира Дробахина в колонию сроком от двух до пяти лет и назначил беспрецедентный для Коми ущерб в размере 4,1 млрд рублей.

В апреле защита обжаловала приговор. Вчера в ходе заседания в "деле лесников" появились положительные отзывы и мнение Минпрома Коми.

Рассмотрение апелляционной жалобы продолжится в сентябре.