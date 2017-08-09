Семья из Сосногорска победила во Всероссийском конкурсе "Семья года"

Многодетная семья Щукиных из Сосногорска победила во Всероссийском конкурсе "Семья года", сообщает пресс-служба Минсоцтруда РК.

На конкурс поступило 322 заявки из всех регионов России. Отбор проводился по пяти номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Золотая семья России", "Семья - хранитель традиций" и "Сельская семья". Семью Щукиных из Сосногорска признали в числе лучших семей России в номинации "Многодетная семья".

В семье Щукиных девять детей: шестеро несовершеннолетних, в том числе ребенок с ограниченными возможностями, и еще трое взрослых, достигших совершеннолетия. Супруги Щукины считают семью приоритетом своей жизни и уделяют большое внимание воспитанию и развитию детей.

Отец, Валерий Алексеевич, трудолюбивый и хозяйственный, - настоящая опора супруге и детям, любит готовить, участвует в районных спортивных соревнованиях, является победителем районного конкурса "Супер-папа". Мать, Лариса Владимировна, - активная участница общественной жизни Сосногорска, возглавляет Женский клуб общения "Рябинушка", деятельность которого направлена на сохранение преемственности поколений, пропаганду семейных ценностей и традиций. При ее участии проводятся мероприятия, посвященные социально-значимым датам и тематические встречи с представителями различных организаций города. Лариса Владимировна - член Ассоциации многодетных семей Сосногорского района и инициатор создания Сосногорской ассоциации матерей, имеющих детей с инвалидностью при Сосногорской городской организации Коми Республиканской Организации Всероссийского общества инвалидов. Воспитательные заслуги супругов Щукиных отмечены различными благодарностями.

Взрослые и дети в семье Щукиных трудолюбивые, талантливые и с разносторонними интересами. Родители заинтересованы в занятости детей, раскрытии их способностей, поддерживают их начинания во всем - будь то поход с классом или посещение музея, выступление детей на сцене Дома культуры или конкурс творческих работ. Валерий Алексеевич и Лариса Владимировна стремятся показать детям красоту нашей страны, поэтому каждый год семья путешествует по городам России.

За достойное воспитание детей супруги Щукины имеют много благодарностей. В мае этого года эта семья стала лауреатом премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям региона. Победой во Всероссийском конкурсе "Семья года" семейные достижения Щукиных получили признание и на уровне страны.

Подведение итогов Всероссийского конкурса "Семья года" и награждение победителей состоится в ноябре 2017 года в Москве. Кроме того, история семьи Щукиных, как и других семей-победителей, войдет в почётную книгу "Семья года", которая будет издана по итогам проведения конкурса. Нужно отметить, что Щукины не первая семьям из Республики Коми, о которой напишут в этом издании. Семья Вязовых из села Объячево, которая участвовала в конкурсе "Семья года" в прошлом году, была названа лучшей в России в номинации "Сельская семья".

*** Проведение Всероссийского конкурса "Семья года" предусмотрено Планом мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года № 607-р. В 2017 году конкурс организован Минтрудом России и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.