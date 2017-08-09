Верховный суд Коми подтвердил вину управляющей компании "Октябрьская"

9 августа 2017 года, 12:16 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Верховный суд Коми оставил жалобу ООО УК "Октябрьская" без удовлетворения, поддержав позицию Роспотребнадзора Коми, которая признала сыктывкарскую коммунальную компанию виновной в нарушении требований санитарного законодательства.

Специалисты Роспотребнадзора Коми в ходе проведенного 25 октября 2016 года в Сыктывкаре осмотра контейнерной площадки, расположенной с торца дома № 45 по ул. Оплеснина, выявили нарушения санитарного законодательства в ее обустройстве и содержании.

В отношении УК "Октябрьская" было возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением Сыктывкарского городского суда от 22 мая 2017 года УК была признана виновной и оштрафовано на десять тысяч рублей.

Коммунальное предприятие попыталось оспорить решение Сыктывкарского городского суда в Верховной суде Коми, однако безрезультатно.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: УК Октябрьская, роспотребнадзор коми
  Рубрика: Общество
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