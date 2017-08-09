Под Сыктывкаром на двух дачных участках сгорели сарай и баня

Вчера в Дырносе под Сыктывкаром произошел пожар в дачных хозяйственных постройках, расположенных рядом на двух смежных участках.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, вызов на пульт дежурного поступил в 14:55. Пожарные подразделения прибыли на место - в садоводческое товарищество "Вега" - через десять минут.

В тушении принимали участие три единицы техники и десять человек личного состава пожарной охраны.

Пожар удалось потушить в 16:30 на площади 40 кв. м. Сарай полностью сгорел, баню сильно повредил огонь.

Погибших и пострадавших в инциденте нет нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.