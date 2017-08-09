Замруководителя администрации Усинска не ответил на обращение горожанки

9 августа 2017 года, 9:36 | Усинск
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Мировой суд признал виновным в административном деле заместителя руководителя администрации Усинска Юрия Заболотного и привлек его ответственности. Чиновник проигнорировал письменное обращение жительницы Усинска, сообщает прокуратура Коми.

В администрацию Усинска поступило обращение жительницы города по вопросу очистки придомовой территории от снега. Обращение согласно резолюции заместителя руководителя администрации передали в работу в муниципальный контроль. На момент проведения проверки срок рассмотрения обращения не продлевался, уведомление о продлении в адрес гражданки не направлялось, окончательный письменный ответ заявителю не дан.

По факту нерассмотрения обращения гражданина надлежащим образом прокуратура Усинска возбдила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина) в отношении заместителя руководителя администрации.

Суд, рассмотрев дело, назначил Ю.Заболотному штраф в размере пяти тысяч рублей.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: штраф, чиновник, прокуратура, Заболотный
  Рубрика: Право
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