В Ухте щенок и осы прибавили работы спасателям

В Ухтинский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС обратился директор детского сада №91 поселка Шудаяг. На веранде, где гуляют дети, сотрудники обнаружили осиный улей.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми", на место выехали двое спасателей и за несколько минут удалили осиный дом. Осы строят ульи повсеместно, но спасатели выезжают только на социально-значимые объекты. В прошлом году сотрудникам "СПАС-Коми" шесть раз пришлось спасать дошкольников Ухты и Сыктывкара от крылатых агрессоров.

Еще один случай с животным прибавил работы ухтинским спасателям 7 августа. Под железобетонную плиту на железнодорожном вокзале у перрона неизвестные загнали щенка. В спасслужбу обратилась неравнодушная женщина, которая сообщила, что щенок сидит там уже не один день и не может выбраться.

С помощью гидравлического инструмента, расширив эти плиты, животное освободили из плена.