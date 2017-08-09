Употребление кальянов и вейпов запретят в ресторанах

9 августа 2017 года, 7:17 |
The-liberty.ru

Россиянам запретят употреблять кальяны и вейпы в ресторанах и барах. Кроме того, дополнительные ограничения будут введены на продажу алкогольной продукции.

Также с апреля следующего года производители начнут маркировать наиболее полезные продукты, пишут "Известия".

Такие меры предусмотрены приоритетным проектом "Формирование у россиян здорового образа жизни".

Документ в конце июля утвердил президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию.

Приоритетный проект "Здоровый образ жизни" (ЗОЖ) предполагает, что к концу 2017 года более трети граждан будут сознательно укреплять свое здоровье. К 2020 году этим займется уже половина россиян. А в 2025 году — большая часть. На реализацию проекта будет потрачено 3,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Комиинформ

  Ключевые слова: запрет, кальян, здоровье
  Рубрика: Общество
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