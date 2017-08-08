Сергей Гапликов после ситуации в пажгинском интернате: "Сделайте все, чтобы дети были в безопасности"

Глава Республики Коми поручил вице-премьеру регионального правительства скорректировать программы работы с детьми в интернатных учреждениях, потребовав выработать единые правила работы с воспитанниками, взяв за основу лучшие практики, в том числе труды народного учителя СССР Александра Католикова.

Об итогах проведения служебной проверки ситуации, произошедшей в пажгинском интернате, сегодня главе Коми доложила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики республики Наталья Михальченкова.

Пресс-служба главы опубликовала выдержки из стенограммы рабочей встречи.

Сергей Гапликов:

- Наталья Алексеевна, случай, который произошел в пажгинской школе-интернате - вопиющий. Доложите о результатах проверки, которую я поручал провести.

Наталья Михальченкова:

- Сергей Анатольевич, нами завершено служебное расследование по линии Министерства образования, науки и молодёжной политики по проверке ситуации, в которой пятеро человек получили ожоги от борщевика. Выявлено, что у воспитанников интерната в ходе программы трудовой занятости предусмотрен трудовой десант, где в рамках ежедневных занятий они привлекаются к уборке территории. Установлено, что в рамках этой работы детям были даны задания, с нарушением норм и правил, по уборке борщевика - рубке корневой системы растения. По итогам акта и служебного расследования мы подготовили комплекс дисциплинарных мер с привлечением к ответственности лиц, допустивших это нарушение.

Сергей Анатольевич, одновременно с проверкой интерната в Пажге нами был проведен анализ деятельности всей интернатной сети Республики Коми. Программы воспитания детей в летний период в данных учреждениях разрабатываются самостоятельно, и там, где сильная команда воспитателей, методистов и руководства, проблем нет - программы реализуются, адаптированы по возрасту, нет "паровозиков" для детей 6 и 17 лет…

Но, стоит отметить, что в целом в регионе, к сожалению, в течение последних лет организационно-методическое руководство за разработкой и внедрением программ занятости детей в интернатной сети в летний период проводилось не на достаточно высоком уровне…

Сергей Гапликов:

- Из этой ситуации должны быть сделаны выводы и внесена корректировка во все программы воспитания детей в интернатных учреждениях республики. Программы должны быть разработаны с учетом возрастных и физических особенностей детей, с определёнными различиями для городских и сельских населённых пунктов. За эту работу отвечает министерство образования.

При этом всё что касается привлечения детей к тем или иным видам работ, должно полностью исключать угрозы для их здоровья, или, не дай Бог, жизни. С персональным контролем руководителей учреждений.

Надо сделать так, чтобы было в порядке не только там, где, как Вы говорите грамотные и сильные управленцы. Это должно касаться всех. Сделайте всё, чтобы дети были в безопасности!

Наталья Михальченкова:

- Сергей Анатольевич, к сожалению, стоит признать недостаточное нормативно-правовое сопровождение этой деятельности в республике. Сейчас ведётся работа для устранения выявленных недочётов, в том числе опираясь на опыт учителей и воспитателей, в первую очередь Александра Александровича Католикова. Он помогал своим коллегам по всей республике.

Сергей Гапликов:

- Что касается опыта лучших преподавателей и учителей, - то хорошее, что было забыто - нужно реанимировать, то чего не хватает - добавить. Главная задача - сформировать чёткие и понятные правила для учреждений по всей республике. В кратчайшие сроки жду на рассмотрение варианты необходимого комплекса мер, которые должны быть реализованы в интернатной сети.

Сегодня официальную информацию также распространила пресс-служба СУ СК РФ по Коми, сообщив о том, что Следственными органами Следственного комитета России по Республике Коми продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по факту получения воспитанниками Пажгинской школы-интерната ожогов в результате уборки ядовитого растения.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы участки территории школы, на которых дети рубили борщевик, допрашиваются все воспитанники школы- интерната, произведена выемка имеющейся в учебном заведении документации, касающейся работы летнего лагеря при школе. Уже назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы, в ходе которых установлено причинение легкого вреда здоровью двух воспитанников, принимавших участие в работах по уборке борщевика.

В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, в том числе и по вопросам, касающимся иных нарушений, допускаемых в отношении воспитанников", - говорится в сообщении следственных органов.