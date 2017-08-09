Мэр Ухты проконтролировал, как готовят центр города к предстоящим праздникам

9 августа 2017 года, 15:28 | Ухта
Фото администрации Ухты

В понедельник руководитель ухтинской администрации оценил работы по благоустройству проспекта Ленина и Комсомольской площади, а также посетил Городской дворец культуры. Об этом сообщает пресс-служба ухтинской администрации.

Рабочие обходы больших строек и придирчивый контроль даже за самыми незначительными элементами городской среды давно вошли в практику управления Магомеда Османова. Объектом очередного "рейда" стал центр города – места, которые примут основные праздничные мероприятия, посвящённые Дню республики и Дню города в конце августа.

Укладка асфальта завершена на всём протяжении проспекта Ленина, заасфальтированы дорожные карманы. Коммунальные службы приступают к очистке тротуаров. В работах принимают участие летние трудовые отряды школьников.

На Комсомольской площади Магомед Османов стал свидетелем установки новых скамеек. Кроме того, в районе остановочного комплекса работники ООО "Газпром трансгаз Ухта" начали готовить площадки под установку скульптуры "Романтики". При этом, как заметил руководитель городской администрации, территория вокруг нового арт-объекта к празднику пока не готова – необходимо избавиться от заржавевшей тубы для объявлений, привести в порядок скамьи на остановках.

Часть ответственности за внешний вид главной площади города лежит и на предпринимателях. Градоначальник нанёс неожиданный визит в одну из торговых точек и потребовал привести в нормальное состояние столб, к которому подведены провода, питающие павильон. Продавец, поначалу растерявшись, пообещала передать требование владельцу магазина.

На пешеходном переходе к площади перед Дворцом культуры недавно установили искусственную неровность. Предполагается, что на нее будет нанесена "зебра", а дорожные указатели сменят расположение.

Осмотрев площадь, руководитель администрации направился в Городской дворец культуры, где идет большой ремонт. Магомед Османов остался доволен качеством работ и выразил уверенность, что все сроки будут соблюдены. Опасения вызывала многострадальная крыша ГДК, но скоро и здесь будет поставлена точка: на объекте непрерывно идут работы, в самом разгаре их 3-й этап.

Чтобы гарантировать готовность городской среды к большим праздничным мероприятиям, подобные "рейды" в эти дни совершаются в ежедневном режиме.

Комиинформ

  Ключевые слова: Ухта, дороги
  Рубрика: Политика
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