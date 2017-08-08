Пассажиров порта Санкт-Петербурга знакомят с эко-Коми

8 августа 2017 года, 20:33 |
Фото пресс-служба Представительства РК в СЗФО

В Пассажирском порту Санкт-Петербург состоялось торжественное открытие фотовыставки "Республика Коми - жемчужина экологического туризма", которая в рамках Года экологии в России уже во второй раз проходит на территории объектов транспортной инфраструктуры города.

Санкт-Петербург, который называют морской столицей России, принимает более 450 тысяч пассажиров круизных судов в год.

Выставка знакомит зарубежных гостей с пейзажными фотографиями уникальных природных объектов крупнейших природоохранных территорий Европейской части России - Национального парка "Югыд ва" и Печоро-Илычского природного биосферного заповедника. В их числе первый российский объект, включенный в список всемирного наследия "ЮНЕСКО", "Девственные леса Коми", первая в мире лосеферма по одомашниванию лося и столбы выветривания на плато Маньпупунер, признанные седьмым чудом Света России.

Также в числе 28 фоторабот, экспонируемых в Пассажирском порту Санкт-Петербург, представлены живописные фотографии удивительного животного и растительного мира заповедных мест. Экспозиция дополнена информационными материалами об истории "Югыд ва" и Печоро-Илычского заповедника.

Выставка подготовлена Представительством Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации совместно с Пассажирским портом Санкт-Петербург и туристической компанией "Северный Урал", сообщает пресс-служба Представительства.

Фотовыставка продлится до 30 августа 2017 года.

***В апреле этого года с выставкой "Республика Коми - жемчужина экологического туризма" познакомились гости аэропорта "Пулково", а ранее подобные выставки экспонировались в московском аэропорту Внуково, в Сыктывкаре и Перми, а также в аэропортах зарубежных стран - в Дубае, Пекине и Будапеште.

В сентябре 2017 года в Ботаническом саду Санкт-Петербурга планируется открытие фотовыставки, где будут представлены итоги проведения Волонтерского лагеря в Национальном парке "Югыд ва". Следите за новостями!

Комиинформ

  Ключевые слова: выставка, туризм
  Рубрика: Экология
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