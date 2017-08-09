Активисты ОНФ выступили против сокращения библиотек в Воркуте. После обращения жителей в ходе заседания региональной рабочей группы ОНФ "Образование и культура как основы национальной идентичности" региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Коми выступило против проекта по сокращению библиотек в Воркуте.

Общественники в 2015 г. уже поднимали проблему сокращения библиотек в Воркуте – тогда местные власти пошли на уступки и отказались от предложенного плана оптимизации библиотечной системы города, против которого выступили местные жители. Однако сейчас вопрос снова обострился.

Житель Воркуты Андрей Рейшахрит в заявлении сообщил, что несмотря на многочисленные обращения граждан к главе Коми, министерство культуры, туризма и архивного дела региона, администрация города намерены реализовать новый план по закрытию библиотек, в том числе и детских.

Планы по сокращению следуют из приказа управления культуры администрации Воркуты о мерах по реализации плана оптимизации бюджетных расходов отрасли культуры Воркуты на 2017-2018 гг.

"Централизованная библиотечная система" (ЦБС) города Воркуты состоит из девяти библиотек – семи филиалов ЦБС, в том числе филиала №2 – детской библиотеки, Центральной городской библиотеки и Центральной детско-юношеской библиотеки.

На основании приказа с 1 октября 2017 г. будут закрыты детская библиотека-филиал №2 и библиотека-филиал №5 в Шахтерском районе, где проживает свыше 17 тыс. жителей. Библиотека-филиал №4 в поселке Северном перенесут в местный Дом культуры – в обращении жителей к ОНФ говорится, что там неприспособленные помещения: вход в библиотеку будет осуществляться через сцену, нет возможности разместить фонд в количестве 30 тыс. книг, библиотека окажется фактически недоступной для читателей. Центральная детско-юношеская библиотека также будет реорганизована – юношеский отдел переведен в Центральную городскую библиотеку.

Представители администрации муниципалитета обосновывают оптимизацию экономией коммунальных расходов. При этом в обращении воркутинцев в ОНФ говорится, что в городе целые кварталы полупустых домов, содержание которых оплачивается из городского бюджета – расходы на библиотеки по сравнению с этим минимальны, причем часть библиотек-филиалов занимают площади на безвозмездной основе и коммунальные расходы не несут.

В Воркуте в 1986 г. было 37 библиотек, сейчас осталось только 9. "В городе идет планомерное, целенаправленное уничтожение библиотечной системы", - отмечается в обращении.

"Один из аргументов оптимизации – сокращение числа жителей Воркуты. Однако ОНФ не может принять его. Город разбросан на большие расстояния, поселки, он находится в Заполярье, где часто критичные отрицательные температура воздуха, зимой – полярная ночь. Транспортная, территориальная доступность учреждений культуры и образования очень значимы. Мы обратимся к властям Воркуты, а также республики, чтобы мнение людей было учтено, а библиотеки сохранены. Готовы обсудить ситуацию на переговорной площадке Народного фронта", – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Образование и культура как основы национальной идентичности" в Республике Коми Татьяна Астарханова.