В день Эжвы автобусный маршрут №54 изменит схему движения

8 августа 2017 года, 18:29 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Праздничные мероприятия пройдут в Эжвинском районе 12 августа. Мэрия города информирует граждан об изменениях в движении городского транспорта.

12 августа автобусный маршрут № 54 изменит схему движения: с 08:00 часов до 12:00 часов и с 16:00 до 17:30 – от пр.Бумажников – ул.Славы – ул.Мира – ул.Комарова – пр.Бумажников – ул.Менделеева – ул.Мира – пр.Бумажников – далее по маршруту;

с 12:00 часов до 16:00 – от пр.Бумажников – ул.Славы – ул.Мира – ул.Комарова – пр.Бумажников – ул.Мира – пр.Бумажников – далее по маршруту;

с 18:30 часов до 23:00 часов – от пр.Бумажников – ул.Славы – ул.Мира – ул.Маяковского – пр.Бумажников – ул.Менделеева – ул.Мира – пр.Бумажников – далее по маршруту.

Интервал движения автобусов после праздничного концерта и фейерверка на стадионе с/к "Бумажник" с конечной остановки в период с 22:10 до 23:10 по маршруту №54 составит 15 минут, по маршруту №18 – 10-15 минут.

Комиинформ

  Ключевые слова: эжва, транспорт, праздник, лето, администрация
  Рубрика: Общество
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