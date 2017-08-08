В день Эжвы автобусный маршрут №54 изменит схему движения

Праздничные мероприятия пройдут в Эжвинском районе 12 августа. Мэрия города информирует граждан об изменениях в движении городского транспорта.

12 августа автобусный маршрут № 54 изменит схему движения: с 08:00 часов до 12:00 часов и с 16:00 до 17:30 – от пр.Бумажников – ул.Славы – ул.Мира – ул.Комарова – пр.Бумажников – ул.Менделеева – ул.Мира – пр.Бумажников – далее по маршруту;

с 12:00 часов до 16:00 – от пр.Бумажников – ул.Славы – ул.Мира – ул.Комарова – пр.Бумажников – ул.Мира – пр.Бумажников – далее по маршруту;

с 18:30 часов до 23:00 часов – от пр.Бумажников – ул.Славы – ул.Мира – ул.Маяковского – пр.Бумажников – ул.Менделеева – ул.Мира – пр.Бумажников – далее по маршруту.

Интервал движения автобусов после праздничного концерта и фейерверка на стадионе с/к "Бумажник" с конечной остановки в период с 22:10 до 23:10 по маршруту №54 составит 15 минут, по маршруту №18 – 10-15 минут.