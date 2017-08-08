В МЧС по Коми чествовали серебряного призера фестиваля "Таланты и поклонники" Никиту Киселёва

Сегодня в актовом зале Главного управления МЧС России по Коми состоялась торжественная встреча серебряного призёра Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества "Таланты и поклонники" Никиты Киселева.

На прошедшем в Ростове-на-Дону Всероссийском конкурсе сыктывкарец Никита Киселёв представлял Республику Коми и Северо-Западный Федеральный округ в номинации "театральное искусство (стихотворение)".

Прочитанное мальчиком пронзительное стихотворение "Посвящение юбилею МЧС" о работе сотрудников спасательного ведомства не оставило равнодушным никого из жюри и присутствовавших в зале зрителей. Сегодня перед личным составом Главного управления и приглашёнными гостями Никита вновь прочитал стихотворение известной поэтессы и драматурга Республики Коми Любови Терентьевой "Посвящение юбилею МЧС". И вновь сегодня зал приветствовал чтеца бурными аплодисментами.

Начальник Главного управления МЧС России по Коми Александр Князев поздравил Никиту Киселева с выдающимся выступлением, пожелал мальчику дальнейшего творческого развития и успехов в учёбе. От имени заместителя председателя правительства Республики Коми – министра образования, науки и молодежной политики Натальи Михальченковой талантливого юношу поздравил заместитель министра Максим Ганов.

С теплыми словами в адрес призёра Всероссийского фестиваля выступила заместитель директора Коми национальной гимназии, где учится Никита, Валентина Ступина. К поздравлениям также присоединился начальник республиканского управления противопожарной службы и гражданской защиты Александр Сыскин. Все гости вручили мальчику памятные подарки и поздравили с заслуженной победой.