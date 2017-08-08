Мэрия Сыктывкара обязана восстановить в очереди на жилье горожанина, исключенного из нее четыре года назад

По иску прокурора Сыктывкара суд обязал администрацию города восстановить в очереди гражданина, нуждающегося в предоставлении жилья

Сыктывкарский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора города в интересах местного жителя о восстановлении в очереди лиц, нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.

В ходе прокурорской проверки, предшествующей обращению в суд, установлено, что горожанин с июля 1989 года по июль 2013 года состоял на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в составе семьи матери в общей очереди.

На основании постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" от 31.07.2013 № 7/2969 истец снят с общей очереди в связи с утратой оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма, а именно в связи со смертью матери.

Вместе с тем, каких-либо оснований для снятия мужчины с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечиваемых жильем муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, не имелось.

Кроме того, на основании заключения межведомственной комиссии от 21.06.2011 занимаемое им жилое помещение признано несоответствующим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и непригодным для постоянного проживания.

Не согласившись с указанным решением администрации МО ГО "Сыктывкар" прокурор г. Сыктывкара обратился с исковым заявлением в суд в интересах местного жителя о восстановлении в очереди лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечиваемых жильем по договорам социального найма. Требования иска удовлетворены в полном объеме.

Указанное решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба ведомства.