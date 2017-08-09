Юных сыктывкарцев познакомили со службой пограничных войск

9 августа 2017 года, 13:18 | Сыктывкар
Фото: Минтруд Коми

Дети, посещающие группу социальной реабилитации на базе отделений "Огонек" и "Семья" Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара встретились с представителями Коми региональной общественной организации ветеранов Пограничных войск. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минтруда региона.

"Ветераны показали детям два фильма, которые отражают роль пограничных войск в Первой и Второй мировых войнах, пояснили особую необходимость служебных собак на границе, сравнили пограничные войска с другими родами войск. Самой интересной частью встречи стала демонстрация четырех видов оружия, которые ребята под чутким руководством ветеранов смогли разобрать и собрать", - рассказали специалисты отделений.

Как отметила заведующая отделением "Огонёк" Екатерина Лыткина, эта встреча прошла в рамках организации летнего досуга детей, которые посещают группу социальной реабилитации.

"Сотрудники наших отделений регулярно организуют для ребят различные мероприятия. Недавно они с пользой для здоровья провели время на роллердроме и в стрелковом парке, а в прошлую пятницу сходили на экскурсию на радиостанцию. Диджей поделилась особенностями работы, продемонстрировала, как пользоваться оборудованием, а также рассказала о том, как происходит прием звонков от слушателей", - сообщила Екатерина Лыткина.

Комиинформ

  Ключевые слова: минтруд, дети, ветераны, армия
  Рубрика: Общество
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