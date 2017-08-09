Ижемские артисты покажут гостям Коми ВДНХ театрализованные сборы на "Луд"

Артисты фольклорного коллектива представят посетителям новую программу "Чукарчам гаж вылö", впервые показанную на фестивале фольклорно-этнографической реконструкции "Старина" на о. Кижи Республики Карелия в июле этого года. Об этом "Комиинформу" сообщили в администрации Ижемского района.

Фольклорный коллектив "Купарка" на выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" представит новую программу "Чукарчам гаж вылö", впервые показанную на фестивале фольклорно-этнографической реконструкции "Старина" на о. Кижи в Республике Карелия. Это 10-минутное представление, повествующее о народном гулянии, предшествующее основному празднеству "Луда":

Режиссер межрегионального традиционного народного праздника "Луд" Елена Ярцева подчеркнула, что выбранный для показа фрагмент не менее интересный элемент гуляний, который заслуживает внимания в программе межрегионального праздника. "В нашей реконструкции зритель узнает о том, как собирались коми-ижемцы на "Луд", пели песни и танцевали", - отметила она.

Фольклорный коллектив "Купарка" Ижемского народного ансамбля песни и танца состоит из восьми человек, в его составе заслуженный работник Республики Коми Лидия Терентьева, руководитель МБУК "Ижемская МКС" Галина Ануфриева, работники Ижемского центрального ДК им.В.Осокина Ляна Ануфриева, Александр Залюбовский и Михаил Пропп, преподаватель музыки Ижемской СОШ Анна Сянгина, сотрудник Ижемской школы искусств (п. Щельяюр) Даниил Чаплыгин и сотрудник Ижемского РЦДТ Анна Родионова.

Напомним, выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" состоится 20 августа на площадке ТЦ "Июнь" в Сыктывкаре. Участники делегации Ижемского района представят уникальные игрушки из дерева, поделятся секретами долголетия, организуют игру "Ижемское лото".