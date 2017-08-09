В Коми проводят мониторинг общественного мнения о деятельности полиции

9 августа 2017 года, 11:29 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В Коми проводят мониторинг общественного мнения о деятельности полиции.

Как поясняют в МВД по региону, открытость и публичность МВД России сегодня - важнейшие факторы, влияющие на формирование объективного общественного мнения о деятельности органов внутренних дел.

С этой целью сотрудники министерства внутренних дел Коми проводят мониторинг общественного мнения о деятельности территориальных подразделений ведомства. Полицейские уже посетили Усть-Вымский и Сыктывдинский районы республики.

В рамках запланированных мероприятий 11 августа текущего года стражи порядка проведут анкетирование жителей Прилузского района, куда с рабочим визитом приедет министр внутренних дел Коми Виктор Николаевич Половников и проведет личный прием граждан.

Анкета включает в себя пять вопросов, позволяющих дать оценку и узнать мнение жителей республики о деятельности силового ведомства в регионе.

Комиинформ

  Ключевые слова: мониторинг, МВД, коми
  Рубрика: Право
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