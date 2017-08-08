По факту смертельного ДТП под Воркутой проводится доследственная проверка

Материалы по факту смертельного ДТП под Воркутой находятся в следственном отделе полиции, проводится доследственная проверка. Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе ОМВД России по Воркуте.

Кроме того, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в полиции.

Напомним, 4 августа под Воркутой в результате опрокидывания "УАЗ Патриот" погиб пассажир этого автомобиля.

КВодитель внедорожника 1992-го года рождения двигался по технологической автодороге Воргашор – шахта Воргашорская. На ее первом километре он не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет с последующим опрокидыванием.

Пассажир автомобиля 1991-го года рождения, находившийся на заднем сиденье, скончался от полученных травм в реанимации. Еще двое участников ДТП пострадали.