По факту смертельного ДТП под Воркутой проводится доследственная проверка
Материалы по факту смертельного ДТП под Воркутой находятся в следственном отделе полиции, проводится доследственная проверка. Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе ОМВД России по Воркуте.
Кроме того, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в полиции.
Напомним, 4 августа под Воркутой в результате опрокидывания "УАЗ Патриот" погиб пассажир этого автомобиля.
КВодитель внедорожника 1992-го года рождения двигался по технологической автодороге Воргашор – шахта Воргашорская. На ее первом километре он не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет с последующим опрокидыванием.
Пассажир автомобиля 1991-го года рождения, находившийся на заднем сиденье, скончался от полученных травм в реанимации. Еще двое участников ДТП пострадали.
Ярослава Пархачёва
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