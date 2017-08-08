Для жителей Сыктывкара начала работу школа "Здоровое питание"

В Сыктывкаре открылась школа здорового питания.

Занятия проходят на базе Сыктывкарской городской поликлиники №3. Школа "Здоровое питание" открыта для всех желающих, посещение занятий бесплатное. сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Основная цель работы школы – это повышение и совершенствование информированности населения о принципах здорового питания как фактора, способствующего укреплению здоровья человека и профилактике заболеваний, а также увеличение доступности и качества медицинской профилактической помощи населению.

Обучение проводит врач общей практики, заведующий отделением медицинской профилактики Олег Туркин.

Всем желающим расскажут об основах здорового питания как профилактики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета.

Кроме этого, пациентов научат рассчитывать рекомендуемое суточное количество калорий, необходимых для поддержания постоянного веса, а также для похудения и составления индивидуальной диеты.

Занятия проводятся с 17.30 до 18.20 группами по 5-7 человек, продолжительность занятия 40 минут. Курс состоит из пяти занятий, проводится 1 раз в месяц.

Занятия проходят по адресу: ул. Коммунистическая, д.41, каб. 121 (Сыктывкарская городская поликлиника №3).

Предварительная запись производится в кабинете № 121 с 9.00 до 17.00, у участкового терапевта, а также на сайте поликлиники в разделе "Обратная связь" http://polik3.ru/contact/feedback .

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Телефон для справок: 8 8212 31-05-32.