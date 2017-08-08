В Минсельхозе обсудили способы борьбы с зеленым агрессором

В Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми обсудили эффективные методы борьбы с борщевиком Сосновского.

"Проблема борщевика приобретает все больше массовый, глобальный характер. Это настоящий агрессор, который продолжает активно захватывать территории нашей республики. Она касается всех и в первую очередь муниципальные органы власти, так как борщевик есть во всех населенных пунктах южной и центральной зоны республики. Есть разные формы и методы борьбы с борщевиком, но я считаю, что для аграриев главный способ- механическая обработка наших земельных угодий. Мы намерены вводить в оборот бесхозные земли",- отметил А. Князев.

Позицию вице-премьера поддерживает Институт биологии Коми НЦ УрО РАН. Напомним, ранее заместитель директора по научной работе Института биологии Коми, к.б.н. Иван Чадин отмечал, что в настоящее время по борьбе с борщевиком предпринимаются лишь хаотичные действия. Борьба пока желаемого эффекта не дает. Существует проблема взаимодействия пользователей земель- кто-то уничтожает, а кто-то нет. Необходимо консолидировать и систематизировать усилия и аграриям, и руководителям муниципалитетов и другим пользователям земель.

Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН по просьбе регионального Минсельхоза разработаны методические рекомендации по борьбе с неконтролируемым распространением растений борщевика Сосновского, которые доведены до всех органов местного самоуправления и размещены на официальном сайте министерства.

К основным методам борьбы с борщевиком относятся: использование гербицидов скашивание, вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот (вспашка и посев замещающих культур) и чёрная плёнка (метод борьбы эффективен на небольших площадях).

В настоящее время в муниципальных образованиях в основном применяется метод скашивания. После каждого скашивания из корневых почек на материнском растении отрастают новые молодые побеги, поэтому метод скашивания эффективен для предотвращения дальнейшего распространения борщевика Сосновского, но не для его уничтожения. По мнению специалистов, необходимо шире применять химический метод, хотя он требует соблюдения мер безопасности, получения допуска на работы и больших финансовых затрат (20 до 30 тыс. рублей на 1 га), сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.