Журнал "Орнамент" познакомит читателя с культурой народов Коми

Дом дружбы народов Республики Коми предлагает читателям познакомиться со вторым номером ежеквартального журнала "Орнамент". В авторский состав нового номера вошли 38 человек. Это представители национально-культурных, религиозных, общественных объединений, известные литераторы и самодеятельные авторы разных национальностей как из Республики Коми, так и из-за ее пределов.

Как сообщает Миннац Коми, открывает журнал рубрика "Главная тема", в которой представлена информация о религиозной ситуации в Республике Коми. Кроме того, журнал рассказывает о сохранении и развитии народных промыслов и ремесел Республики Коми, истории изучения народного костюма коми и представляет этнографические портреты коми-зырян в середине XIX– начале XX веков.

Из нового номера журнала читатель узнает об украинских традициях платков, свадебных традициях народов Дагестана, семейном укладе устьцилема, татарских обрядах, связанных с рождением детей. Любители народной кухни узнают рецепты мордовской, чешской, шорской, венгерской и черкесской кухонь.

В рубрику "Вернисаж" вошли произведения современных авторов разных национальностей: коми и русских, казаков и аварцев, украинцев и белорусов, евреев, чувашей и коми-пермяков. Большинство авторов представляют национально-культурные объединения республики.

Ряд материалов посвящен 95-летию архивной отрасли Республики Коми. Сотрудники архива поделились интересными изысканиями об участии выходцев Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии в известных морских походах и рассказали о Цембере Андрее Андреевиче, организаторе и первом директоре Государственного архива Коми автономной области.

Как рассказали в Доме дружбы народов Республики Коми, новый номер журнала, издаваемого с 2016 года, сохранил традиционные восемь рубрик: "О нас" - проекты Дома дружбы народов РК; "КРай, в котором мы живём" - экскурс в историю культуры коми народа и уроки коми языка; "ВерНисаж" - стихи, проза, переводы известных и самодеятельных авторов, обзор новинок литературы; "САмобытность" - уникальные особенности культурного наследия представителей этноса, к которому относит себя автор статьи; "Мастерская" - знакомство с мастерами республики и кухня народов республики; "ПрЕдания" - рассказы, поверья, легенды, герои народных эпосов; "КалеНдарь" - народные праздники, фестивали, юбилейные даты; "ИсТория Коми в лицах" - о людях разных национальностей, внесших весомый вклад в развитие республики.

Эти и другие материалы нового номера журнала "Орнамент", а также его ранние номера можно найти на сайте Дома дружбы народов Республики Коми.